Elevan a juicio el caso de la presunta violación grupal en Bialet Massé

La justicia decidió elevar a juicio el caso de la presunta violación grupal ocurrida en el Valle de Punilla. Por el hecho, que se habría registrado en una casa de Bialet Massé en junio del 2024, se encuentra detenido un joven de 18 años de edad y hay otros tres menores imputados.

La denunciante es una chica que manifestó que fue abusada sexualmente por el grupo que la acompañaba, junto a quienes habían asistido a una fiesta en un boliche de Villa Carlos Paz.

Los imputados se encuentran acusados del supuesto delito de abuso sexual con acceso carnal agravado y el proceso se llevará adelante en la Cámara del Crimen de Cruz del Eje.

Los familiares de los jóvenes, que tienen entre 16 y 18 años, sostienen que hubo sexo «con consentimiento» y que fueron víctimas de una «falsa denuncia», mientras que la querella insiste en la joven padeció secuelas psicológicas y fue víctima de un ataque sexual. En medio de las versiones cruzadas, la justicia deberá hallar la verdad y trascendió que existirían videos, fotos y chats que resultarían claves para esclarecer el caso.