Emocionante: policía enfermero salvó la vida de una mujer en emergencia

Córdoba. Una mañana que parecía rutinaria en el Hospital Córdoba se transformó en un momento de tensión y acto decisivo. Daniela y su esposo Sergio habían llegado para visitar a un familiar internado, cuando de repente, ella se desplomó frente a sus ojos, sin signos vitales. Los gritos de Sergio rompieron la calma del lugar y dieron cuenta de la urgencia de la situación.

En ese instante intervino Rodrigo Sidra, el protagonista de esta historia, un policía que además es enfermero profesional. En ese momento, se encontraba de servicio adicional y, con calma y determinación, inició las maniobras de RCP. Luchó contra el tiempo hasta que Daniela abrió los ojos, volvió a tener pulso y respiró nuevamente.

Sergio, aún conmovido, recordó la heroica actuación del efectivo sin titubeos, atento a cada detalle y entregado por completo. “Le salvó la vida a mi esposa en cuestión de segundos. Nunca voy a tener palabras suficientes para agradecerle”, expresó con emoción.

Gracias a su valiente intervención, Daniela fue asistida por el personal médico y permaneció bajo observación, hasta recibir el alta y reencontrarse con su familia tras la recuperación.

