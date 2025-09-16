Espera una familia que lo abrace: buscan hogar para un niño de 10 años

Justicia
Espera una familia que lo abrace: buscan hogar para un niño de 10 añosEl RUA lanzó una convocatoria provincial para quienes puedan ofrecer un hogar afectivo y estable
El Registro Único de Adopción (RUA) de Córdoba abrió una convocatoria dirigida a personas, familias o parejas radicadas en toda la provincia que se encuentren en condiciones de adoptar a un niño de 10 años y brindarle un entorno familiar estable. La solicitud fue realizada por el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género, y Penal Juvenil de San Francisco, a cargo del juez Andrés Emilio Peretti.
Se trata de un niño empático, introvertido y compañero, con buena capacidad de adaptación y conducta. Disfruta del ajedrez, andar en bicicleta y actividades relacionadas con la tecnología. Además, mantiene un vínculo favorable con pares y adultos.
El niño cuenta con certificado único de discapacidad (CUD) y asiste a tratamiento psicopedagógico y apoyo escolar para estimular su aprendizaje, con resultados positivos a nivel académico. También realiza tratamiento psicológico, expresa sus emociones sin dificultades y responde adecuadamente a los límites y rutinas.
Según se indicó, su deseo es incluirse en una familia y mantener el vínculo con sus hermanas. Por ello, se busca un entorno que pueda acompañarlo en su desarrollo y crecimiento, brindándole contención y continuidad.
Los interesados deben ingresar a la página oficial del RUA, seleccionar la convocatoria n.° 07/25 y completar el formulario de inscripción.