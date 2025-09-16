Horror en Córdoba: Lo acusan de abusar sexualmente de tres menores

Un hombre fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Córdoba y se encuentra acusado de haber abusado sexualmente de tres menores de edad. El caso ha generado conmoción en la sociedad, el sospechoso ha sido imputado de graves delitos y no se descartan que haya más víctimas.

Se desplegó un operativo policial en la zona sur que estuvo a cargo del Departamento Protección de las Personas y trascendió que se lo acusa de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, suministro de material pornográfico a menores y promoción a la corrupción agravada por la edad de las víctimas.

El procedimiento se enmarca en una investigación llevada adelante por la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual del 2º Turno, a cargo de la fiscal Ingrid Vago.

La justicia avanza con la recolección de pruebas y trascendió que se hallaron elementos comprometedores.