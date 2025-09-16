Impactante video: una anciana fue atropellada por una moto en Alta Gracia

Este martes, efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Santa María detuvieron al motociclista que en la tarde del sábado atropelló a una peatona de 84 años en la avenida del Libertador y luego huyó sin prestarle auxilio.

Según informó Resumen de la Región, el hecho quedó registrado en un video de una cámara de seguridad, cuyas imágenes son impactantes y muestran con claridad el momento del siniestro. La mujer resultó con diversos traumatismos, pero afortunadamente está fuera de peligro.

uD83DuDEA8 Impactante en Alta Gracia

Una mujer de 84 años cruzaba la calle cuando fue atropellada por una moto. Quedó tendida en el asfalto y fue asistida por vecinos.

uD83DuDCF9 Video: Resumen de la Región pic.twitter.com/IiqwDAdbXt — EL DIARIO (@diariocarlospaz) September 16, 2025

La captura se concretó tras tres días de trabajo, a partir de datos aportados a los investigadores, que permitieron dar con el evasor. El detenido quedó a disposición de la Justicia.

La información, el video y la imagen que acompañan esta nota fueron publicados por Resumen de la Región, medio que viene siguiendo de cerca el caso.