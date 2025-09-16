Impactante video: una anciana fue atropellada por una moto en Alta Gracia

Impactante video: una anciana fue atropellada por una moto en Alta GraciaCayó el motociclista que atropelló y abandonó a una mujer de 84 años. La detención se concretó tras tres días de búsqueda. El hecho, captado en un video difundido por Resumen de la Región, muestra el momento del impacto.
Este martes, efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Santa María detuvieron al motociclista que en la tarde del sábado atropelló a una peatona de 84 años en la avenida del Libertador y luego huyó sin prestarle auxilio.
Según informó Resumen de la Región, el hecho quedó registrado en un video de una cámara de seguridad, cuyas imágenes son impactantes y muestran con claridad el momento del siniestro. La mujer resultó con diversos traumatismos, pero afortunadamente está fuera de peligro.
La captura se concretó tras tres días de trabajo, a partir de datos aportados a los investigadores, que permitieron dar con el evasor. El detenido quedó a disposición de la Justicia.
La información, el video y la imagen que acompañan esta nota fueron publicados por Resumen de la Región, medio que viene siguiendo de cerca el caso.