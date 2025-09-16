Insólito: Lo expulsaron de un partido de fútbol, se enojó y apuñaló a un rival

Ocurrió en Mar del Plata
Insólito: Lo expulsaron de un partido de fútbol, se enojó y apuñaló a un rivalEl atacante es intensamente buscado y por el momento, se encuentra prófugo de la justicia.
Un violento hecho se registró durante un partido de la Liga Amateur de Veteranos de Mar del Plata, luego que un futbolista fuese expulsado, tuviera un ataque de furia y apuñalara a un rival en el glúteo.
La secuencia se produjo en la villa deportiva del Centro Gallego y trascendió que el agresor ingresó al campo de juego con un cuchillo, atacó a otro participante y luego se dio a la fuga.
La víctima fue trasladada a un hospital donde le brindaron asistencia y se encuentra fuera de peligro.
En tanto, el atacante es intensamente buscado y por el momento, se encuentra prófugo de la justicia.