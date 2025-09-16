Insólito: Lo expulsaron de un partido de fútbol, se enojó y apuñaló a un rival

Un violento hecho se registró durante un partido de la Liga Amateur de Veteranos de Mar del Plata, luego que un futbolista fuese expulsado, tuviera un ataque de furia y apuñalara a un rival en el glúteo.

La secuencia se produjo en la villa deportiva del Centro Gallego y trascendió que el agresor ingresó al campo de juego con un cuchillo, atacó a otro participante y luego se dio a la fuga.

La víctima fue trasladada a un hospital donde le brindaron asistencia y se encuentra fuera de peligro.

En tanto, el atacante es intensamente buscado y por el momento, se encuentra prófugo de la justicia.