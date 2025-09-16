Las llamas arrasaron con un colectivo en Marcos Juárez

En la madrugada de este martes, pasadas las 00:15 horas, un colectivo en desuso se prendió fuego en un terreno baldío de calle Hernández al 1600, en Marcos Juárez.

La magnitud del incendio obligó a una salida de alarma general. En el lugar trabajaron 21 bomberos voluntarios con cuatro unidades, arrojando alrededor de 6000 litros de agua para controlar las llamas y enfriar la estructura metálica del vehículo.

Las tareas demandaron más de una hora de labor hasta lograr sofocar el siniestro por completo. No se registraron personas afectadas.