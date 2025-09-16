Más de cincuenta motos reforzarán el patrullaje en el Valle de Punilla

El ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, hará entrega de cincuenta motos que se sumarán a las tareas de patrullaje en el Valle de Punilla. El funcionario encabezará un acto previsto a las 11 horas de este martes 16 de septiembre en la costanera de Villa Carlos Paz, donde estará presente el jefe de la Policía de Córdoba, Leonardo Gutiérrez.

Los rodados permitirán fortalecer el sistema de seguridad con vistas al inicio de la temporada estudiantil y la llegada del verano.

Concretamente, se trata de cincuenta motos Kawasaki 300cc que operarán en distintas localidades del departamento.