Muerte del adolescente: suspendieron las clases en el IPEM 359

Un profundo dolor atraviesa a la comunidad educativa de Villa Carlos Paz tras el fallecimiento del alumno de 13 años del IPEM 359 Dr. Arturo Illía, ubicado en barrio Villa Domínguez. El trágico episodio ocurrió alrededor de las 14 horas del lunes, durante una clase de educación física.

Tras la dolorosa noticia, el Centro de Estudiantes del IPEM 359 expresó sus condolencias a través de un comunicado en redes sociales y la institución resolvió decretar feriado por duelo, por lo que este martes 16 de septiembre quedaron suspendidas todas las actividades escolares.

De acuerdo a las primeras informaciones, el adolescente se descompensó de manera repentina en la plaza colindante al colegio y se habría desplomado tras sufrir tres paros cardiorrespiratorios.

A pesar de la rápida intervención de los docentes, personal de emergencias y bomberos, el joven fue trasladado sin signos vitales al Hospital Sayago, donde se confirmó su fallecimiento por muerte súbita.