Murió tras haber sido apuñalado en una violenta pelea con sus vecinos

Un hombre de 30 años perdió la vida tras una pelea con vecinos en la ciudad de Córdoba. La víctima se encontraba internada en el Hospital Florencio Díaz a causa de una herida cortante en la cabeza luego de un enfrentamiento en el barrio Ecotierra.

El hecho ocurrió el domingo pasado en horas de la noche y trascendió que la víctima se encontraba junto a dos amigos frente a una casa de la Manzana 15 Lote 11, donde se desató una riña con otros habitantes del barrio.

En medio de la pelea, fue gravemente herido y resultó con una herida cortante en la cabeza y golpes en el abdomen y en el tórax.

Lo trasladaron en ambulancia hacia el centro asistencial, donde la víctima falleció a causa de un shock cardiogénico irreversible.