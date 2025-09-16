Ocho detenidos en el sur provincial por robos y violencia

La Policía de Córdoba realizó varios operativos en el sur provincial que derivaron en la detención de ocho personas acusadas de diferentes delitos, entre ellos robos y hechos de violencia.

Uno de los detenidos tenía doble pedido de captura y era buscado por la Justicia de Entre Ríos. Durante los procedimientos, además, se secuestraron dos vehículos robados, una ballesta, un celular y otros elementos vinculados a los ilícitos.

Las intervenciones tuvieron lugar en Alta Gracia, Santa Rosa de Calamuchita, Villa María y Río Cuarto, bajo directivas de la Justicia.