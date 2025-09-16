Ocho detenidos en el sur provincial por robos y violencia

Operativo policial
Ocho detenidos en el sur provincial por robos y violenciaLos procedimientos en Alta Gracia, Santa Rosa de Calamuchita, Villa María y Río Cuarto dejaron además vehículos robados secuestrados
La Policía de Córdoba realizó varios operativos en el sur provincial que derivaron en la detención de ocho personas acusadas de diferentes delitos, entre ellos robos y hechos de violencia.
Uno de los detenidos tenía doble pedido de captura y era buscado por la Justicia de Entre Ríos. Durante los procedimientos, además, se secuestraron dos vehículos robados, una ballesta, un celular y otros elementos vinculados a los ilícitos.
Las intervenciones tuvieron lugar en Alta Gracia, Santa Rosa de Calamuchita, Villa María y Río Cuarto, bajo directivas de la Justicia.