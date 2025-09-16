Operativo en cuatro barrios de Córdoba dejó cocaína, marihuana y dólares incautados

La Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante un operativo en la ciudad de Córdoba que concluyó con la detención de dos hombres de 28 y 37 años y el secuestro de drogas y dinero.

Los procedimientos, ordenados por el Ministerio Público Fiscal, se desarrollaron en los barrios Mariano Fragueiro, Poeta Lugones, José Ignacio Díaz (primera sección) y Juan B. Justo. En los allanamientos, que contaron con la intervención del Equipo Táctico de Acción y el apoyo de canes detectores de la División K-9, se incautaron 139 dosis de cocaína, 14 de marihuana y dinero en efectivo: 788 reales, 1.221 dólares y 58.300 pesos argentinos.

Según la investigación, uno de los detenidos es hermano del líder de una organización narco que fue desarticulada meses atrás en Villa Dolores, donde habían sido arrestadas nueve personas. El propio cabecilla fue capturado el 12 de septiembre.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico ordenó el traslado de los detenidos y la remisión de todo lo secuestrado a sede judicial, donde quedaron imputados por tenencia con fines de comercialización.