¿Qué pasó con la docente que habría encerrado a los alumnos en el aula?

Tras la viralización de un video que mostraba a varios alumnos de «Escuela Carlos N. Paz» que habrían sido encerrados dentro de un aula, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba intentó silenciar los hechos acontecidos y se desconoce si habrá sanciones para la docente que había impedido la salida de los menores.

Las autoridades intentaron «bajarle el tono» a la polémica y llevan días esquivando los interrogantes de la prensa, como si lo acontecido no tuviera relevancia para la sociedad.

En medio del hermético silencio, se conoció que la maestra justificó su accionar diciendo que los niños «se venían portando mal».

La semana pasada, un grupo de padres denunció lo sucedido, publicó las grabaciones realizadas por sus hijos en las redes sociales y entonces se inició una investigación a cargo de la inspectora regional Mariana Brandalise, quien decidió «barrer bajo la alfombra» los hechos y prohibió informar sobre las actuaciones.

En medio de la incertidumbre, la comunidad educativa todavía no sale de la indignación.