Seguridad: La Provincia entregó nuevas motos para la Departamental Punilla

La Provincia de Córdoba hizo entrega de cincuenta motos para la Departamental Punilla durante un acto que el ministro Juan Pablo Quinteros encabezó en la costanera de Villa Carlos Paz.

La presentación fue organizada por el Ministerio de Seguridad a orillas del lago San Roque y se trata de 50 motos Kawasaki de 300 cc para reforzar las tareas de prevención y patrullaje en las localidades del departamento.

Además del titular de la cartera de seguridad, estuvo presente el jefe de la Policía de Córdoba, comisario mayor Leonardo Gutiérrez, autoridades regionales y locales, quienes destacaron el trabajo en conjunto.

«Hicimos entrega de 50 motocicletas para las Departamentales Norte y otros 50 que van a llegar próximamente, de las cuales 20 van a quedar acá en Villa Carlos Paz. La Policía trabaja, acciona permanentemente y es clave para luchar contra el delito sumar herramientas como son las motos»; precisó el ministro de Seguridad de la Provincia.

«Trabajamos a lo largo y a lo ancho de la Provincia con todos los intendentes municipales, que han entendido que el tema de la seguridad es un tema de todos y los ciudadanos también pueden participar a través del programa Ojos en Alerta. Se nos viene un fin de semana con múltiples eventos y vamos a trabajar activamente en las rutas, en las departamentales y en cada lugar, donde tengamos festejos por la primavera. Tenemos que entender que cada uno tiene que asumir la responsabilidad de salir a divertirse sanamente. Carlos Paz tiene una tradición en llevar adelante una fiesta sin alcohol y ojalá que otros municipios hagan exactamente lo mismo porque el alcohol es uno de los principales problemas que tenemos en este tipo de eventos»; precisó Quinteros.

«Nuestro gobierno hace un esfuerzo muy grande para aportar tantos recursos materiales como humanos a nuestra institución que, como usted habrá visto, el ministro recién lo resaltó, parece que no alcanza la lucha en contra del delito. Pero desde el gobierno, desde el ministerio y desde nuestra bendita institución, se hace un esfuerzo denodado y grandísimo y el sacrificio de nuestra gente en calle es impresionante»; aseguró el comisario mayor.