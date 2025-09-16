Sorprendieron a un hombre armado durante control en Cosquín

Un patrullaje preventivo en Cosquín derivó en la detención de un hombre de 31 años que circulaba en una motocicleta Corven y llevaba consigo un arma de fuego con sus cargadores.

El procedimiento fue realizado por efectivos policiales que, al controlar al conductor en la vía pública, detectaron la presencia del arma. De inmediato se dispuso el secuestro tanto del rodado como del material bélico.

El detenido fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, que intervino en el hecho y dispuso las actuaciones de rigor.