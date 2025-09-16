Tragedia en Traslasierra: Murió un ciclista al caer desde un puente

Un trágico accidente ocurrió este martes alrededor de las 18:30 en el puente San Lorenzo, que conecta la comuna de San Lorenzo con la ciudad de Villa Cura Brochero, en el departamento San Alberto.

La víctima, un hombre de 57 años oriundo de Córdoba capital, descendía en bicicleta por calle Facundo Altamirano cuando, al ingresar al puente, perdió el control del rodado y cayó desde una altura aproximada de tres metros hacia el cauce del río. El impacto contra las piedras del sector fue de gran magnitud.

De inmediato, testigos dieron aviso a los servicios de emergencia, que trasladaron al ciclista de urgencia al hospital de Mina Clavero. Pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento minutos después a raíz de las graves heridas sufridas.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica bajo directivas de la Fiscalía de Villa Cura Brochero, mientras la comunidad de la región permanece conmocionada por lo sucedido.