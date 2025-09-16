Tremendo vuelco de camión en Calchín, en plena intersección de rutas

Bomberos Voluntarios de Luque intervinieron en un accidente ocurrido en el cruce de la Ruta 13 con la S397, donde un camión volcó por causas que aún no fueron establecidas.

El hecho se registró a las 12:59 de ayer y movilizó tres unidades con 14 bomberos voluntarios. Al llegar al lugar, se constató que no había personas atrapadas. El conductor recibió asistencia de una ambulancia proveniente de Calchín.

Durante el operativo, se dispusieron cortes transitorios e intermitentes en ambas rutas para garantizar la seguridad mientras se realizaban las tareas de liberación de la calzada. En el lugar colaboraron efectivos de las comisarías de Calchín y Calchín Oeste, así como personal de la cooperativa y del corralón de Calchín.