Tres accidentes de moto en un mismo día en Icho Cruz

El domingo en Icho Cruz estuvo signado por la reiteración de siniestros viales con motociclistas involucrados. Bomberos voluntarios de la localidad, junto a la guardia local, la policía y el servicio de emergencias, intervinieron en tres episodios distintos en pocas horas.

El primero ocurrió en la Ruta 14, a la altura del kilómetro 15, donde una moto con dos ocupantes despistó y terminó fuera de control. Allí no fue necesario el traslado de los involucrados.

El segundo siniestro tuvo lugar frente a la estación de servicio local, cuando otra motocicleta con dos ocupantes cayó sobre la carpeta asfáltica. Una de las personas resultó con politraumatismos y fue asistida en el lugar antes de ser trasladada al hospital por sus propios medios.

El tercero se registró en el ingreso al barrio Solares de Icho Cruz, donde un hombre sufrió abrasiones leves al caer de su rodado. No fue necesario su traslado a un centro de salud.

En los tres episodios participaron la Guardia Local de Icho Cruz, efectivos policiales y el Servicio de Emergencias Punilla Sur.