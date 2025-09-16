Urgente: buscan hogar transitorio para un perro desnutrido en Punilla

La organización Alma Animal Punilla lanzó un pedido urgente para conseguir un hogar de tránsito que permita salvar a un perro en grave estado de abandono. Según informaron, el animal se encuentra desnutrido, maltratado y presenta lesiones visibles, aunque mantiene un carácter dócil y afectuoso.

Desde la entidad señalaron que la colaboración de una familia que pueda recibirlo, aunque sea de manera transitoria, es clave para su recuperación. También remarcaron que cualquier ayuda será de gran valor en este momento crítico.

Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse al teléfono 03548 15-54-6862. Además, Alma Animal Punilla recibe aportes solidarios a través del alias de cuenta ALMA.ANIMAL.PUNILLA (IVANA).