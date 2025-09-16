Venía a Córdoba desde Tucumán, chocó y se prendió fuego

Un accidente de tránsito ocurrió este martes por la mañana sobre la Ruta Nacional Nº 60, a la altura del kilómetro 922 en jurisdicción de Villa Tulumba.

El siniestro se registró cerca de las 8:40, cuando una camioneta Ford Ranger conducida por un hombre de 44 años que viajaba desde Tucumán hacia Córdoba Capital perdió el control por motivos que se investigan. El vehículo salió de la calzada, impactó contra arbustos al costado del camino y se incendió por completo.

El conductor fue auxiliado y trasladado al hospital local, donde se le diagnosticó luxación de hombro derecho con compromiso de clavícula y contusión en la pierna derecha.

Las autoridades continúan trabajando para determinar las causas del accidente y evaluar los daños ocasionados por el fuego.