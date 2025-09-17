Alarma por la repentina muerte de cuatro menores en apenas cinco días

Las repentinas muertes de cuatro menores en apenas cinco días encendieron al alarma en la Provincia de Córdoba. Uno de los hechos se registró a principios de esta semana en la ciudad de Villa Carlos Paz y hay dos casos de muerte súbita que han sido confirmados y otros dos que se investigan.

Las víctimas tenían entre 7 y 15 años y fallecieron en distintos puntos de la geografía cordobesa.

La primer muerte se produjo el viernes 12 de septiembre durante un partido de fútbol que se disputaba en el Club Atlético San Lorenzo de la ciudad de Córdoba, donde falleció un adolescente de 13 años de edad. El segundo caso corresponde al fallecimiento de Facundo Gabriel Arias Prieto, también de 13 años, quien cursaba Segundo Año y se descompensó durante un clase de educación física en el IPEM 359 de Carlos Paz.

La tercera muerte se produjo este miércoles 17 de septiembre en el comedor Guarnición Aérea Ipet 251, donde un adolescente se desplomó repentinamente y fue diagnosticado con un coágulo en la cabeza.

Por su parte, el cuarto fallecido es Theo Toledo, un pequeño de siete años que falleció en la localidad de Capilla de los Remedios mientras participaba de un festejo de cumpleaños.