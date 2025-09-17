Carlos Paz: una ciclista resultó herida tras chocar contra un auto estacionado

Un accidente de tránsito ocurrido en barrio Villa Domínguez, Villa Carlos Paz, dejó como saldo a una mujer de 27 años lesionada. El hecho se registró en la intersección de avenida Illia y Martín Fierro, donde por causas que aún se intentan establecer, la bicicleta en la que circulaba la joven impactó contra un automóvil Peugeot 206 que se encontraba estacionado.

Al lugar acudió personal policial del CAP Carlos Paz y un servicio de emergencias médicas, que asistió a la ciclista. Los profesionales le diagnosticaron un traumatismo facial con una herida cortante, motivo por el cual fue trasladada al Hospital Municipal para recibir una atención más completa.