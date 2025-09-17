Cayó un hombre acusado de haber violado a su hijastra de 15 años

Un hombre de 52 años fue detenido y está acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra en la ciudad de Río Cuarto. La víctima tiene 15 años y el sospechoso fue detenido el martes pasado y se encuentra imputado por el fiscal Javier Di Santo.

El sujeto fue apresado en un procedimiento que se hizo en plena vía pública, en la calle Belisario Roldán al 1300 de barrio Alberdi.

Se le endilga el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia con la víctima.

Los hechos habrían acontecido hace algunos meses y la denuncia fue presentada por un familiar directo de la adolescente, que fue sometida a una serie de pericias.