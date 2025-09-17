Cosquín: Un detenido por conducir un vehículo buscado en Santa Fe

Un joven de 28 años fue detenido en la ciudad de Cosquín a bordo de un vehículo que tenía pedido de secuestro de la Provincia de Santa Fe.

El conductor fue interceptado en las últimas horas durante un patrullaje preventivo a cargo del personal de la Departamental Punilla Norte y trascendió que iba en una Renault Kangoo.

Según pudo conocerse, se procedió a la aprehensión del conductor que fue inmediatamente trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Turno.