Cosquín: Un detenido por conducir un vehículo buscado en Santa Fe

Departamental Punilla Norte
Cosquín: Un detenido por conducir un vehículo buscado en Santa FeEl conductor tiene 28 años y fue interceptado en las últimas horas durante un patrullaje preventivo.
Un joven de 28 años fue detenido en la ciudad de Cosquín a bordo de un vehículo que tenía pedido de secuestro de la Provincia de Santa Fe.
El conductor fue interceptado en las últimas horas durante un patrullaje preventivo a cargo del personal de la Departamental Punilla Norte y trascendió que iba en una Renault Kangoo.
Según pudo conocerse, se procedió a la aprehensión del conductor que fue inmediatamente trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Turno.