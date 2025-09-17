Desbarataron en Córdoba una banda que robaba y desarmaba autos

Un amplio operativo policial realizado por la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba desarticuló una organización dedicada al robo, desarme y comercialización de vehículos.

Hasta el momento hay 11 personas detenidas vinculadas a la banda, que también se dedicaba a sustraer neumáticos y pertenencias de autos para luego trasladarlos fuera de la provincia con documentación falsa.

El procedimiento incluyó más de 30 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba. En los domicilios inspeccionados se secuestraron neumáticos de camionetas y diversos elementos relacionados a la causa.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.