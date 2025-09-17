Gracias a los vecinos, la Policía atrapó a dos hombres y recuperó un auto robado

El hecho se registró cuando un operador de cámaras detectó a cinco personas en actitud sospechosa dentro de un automóvil estacionado frente a un bar. Al llegar al lugar, el propietario del rodado identificó a dos hombres como presuntos responsables del robo. Tras confirmar que el auto tenía pedido de captura, los agentes procedieron a detenerlos.

En un segundo operativo, realizado en barrio Villa Cabrera, un patrullaje preventivo detectó un vehículo cuyos ocupantes intentaron evadir un control policial. Luego de un seguimiento controlado, que terminó en la intersección de Octavio Pinto e Intendente Ramón Bautista Mestre, los uniformados lograron detener el rodado y aprehender a sus dos ocupantes.

El programa Cordobeses en Alerta, impulsado por el Ministerio de Seguridad, articula cámaras, patrulleros y participación ciudadana en más de 100 barrios de la capital provincial. Su objetivo es mejorar la prevención del delito y agilizar la asistencia ante emergencias.