Incautan dosis de droga a un hombre durante operativo en Sampacho

Incautan dosis de droga a un hombre durante operativo en SampachoLos patrullajes incluyeron accesos, plazas y sectores vulnerables de Chajal, Las Vertientes y Sampacho. En calle Arenales al 500, se incautaron dosis de droga a un hombre mayor de edad.
En un dispositivo dirigido por el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desplegó patrullajes preventivos en el departamento Río Cuarto. Los controles se realizaron en accesos principales, espacios verdes y barrios de Chajal, Las Vertientes y Sampacho.
En Sampacho, durante un procedimiento en calle Arenales al 500, los efectivos incautaron varias dosis de marihuana a un hombre mayor de edad.
El operativo contó con la participación de móviles y efectivos de la Compañía de Intervenciones Especiales, con el objetivo de reforzar la prevención y detectar maniobras de narcomenudeo en la región.