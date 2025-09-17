Intentaron robar una camioneta y cayeron en un operativo cerrojo

La Policía de Córdoba detuvo en Río Tercero a dos hombres oriundos de Córdoba Capital que intentaban forzar una camioneta Toyota Hilux estacionada en la vía pública.

El hecho se registró durante la tarde, cuando personal policial advirtió la maniobra sospechosa y desplegó un operativo cerrojo que permitió interceptar a los implicados.

En el procedimiento se incautaron un morral, un teléfono celular y diversas herramientas que habrían sido utilizadas para concretar el ilícito. Los hombres quedaron a disposición de la Justicia.