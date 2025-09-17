La desgarradora despedida de Thian, el niño que murió en un cumpleaños

El padre del niño de siete años que falleció durante un cumpleaños en Capilla de los Remedios tras haberse descompensado, le dedicó una emotiva despedida y escribió: «Te necesito para seguir viviendo». El cuerpo de Thian Toledo fue sometido a una autopsia para determinar que ocasionó su muerte, tras 45 minutos de reanimación.

Diego Toledo lo despidió con un mensaje desgarrador en las redes sociales y reveló: «Mi corazón está de luto y mi alma hecha mil pedazos sin poder armarse nunca más hijo. Porque te me fuiste de mis brazos y arrancaste de mi más profundo corazón. Siempre te voy a extrañar y recordar con esa sonrisa contagiosa y amorosa, mi hermoso angelito».

«Papá no seguirá siendo el mismo de siempre sin tu presencia en mis días. Desde hoy decidiste abrir tus bellas alas para irte con Dios. En cada momento y rincón de la casa estás presente, mi hermoso pipí. Te amo mucho como siempre te lo dije y te necesito para seguir viviendo porque no tengo ganas de seguir sin vos»; añadió.

Thian sufrió una descompensación mientras jugaba con sus amigos en un cumpleaños.