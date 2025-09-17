La FPA sorprendió a dos ocupantes armados durante controles en Freyre

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron patrullajes preventivos en la localidad de Freyre, en el marco del Plan Estratégico dispuesto por el Ministerio Público Fiscal.

Durante el operativo, en Bv. 25 de Mayo al 2000, los agentes observaron una Ford Ecosport que intentó darse a la fuga al notar la presencia policial. Tras detener la marcha, se procedió al control de sus ocupantes: un hombre de 23 años y una mujer de 26.

En el procedimiento se incautó un revólver calibre 32, 18 cartuchos de distintos calibres, una suma de 270 mil pesos en efectivo y el vehículo en el que se trasladaban.

Ambos quedaron detenidos y fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico, que ordenó el traslado de los aprehendidos y la remisión de todos los elementos secuestrados a sede judicial.