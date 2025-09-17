Se llevaron cámaras y otros objetos de valor
Le robaron al equipo de «Caminos del Interior» cuando filmaba la Autovía de Punilla
Delincuentes desvalijaron la camioneta del programa televisivo «Caminos del Interior» cuando se encontraba recorriendo la nueva Autovía de Punilla, en un tramo ubicado entre las ciudades de La Falda y Cosquín.
Los damnificados son los conductores y productores del ciclo, quienes sufrieron el robo de tres bolsos con material de trabajo y pidieron colaboración para identificar a un posible sospechoso.
El equipo se encontraba realizando algunas imágenes del Río Yuspe y cuando regresaron al rodado, descubrieron que había sido vaciado y se habían llevado cámaras, baterías y tarjetas de memoria con grabaciones de festivales y producciones inéditas.
Según manifestaron, sospechan que los ocupantes de un vehículo Renaul Clío de vidrios polarizados podría hacerse visto implicado en el robo y revelaron que anteriormente también sufrieron un intento de robo en el camino que une Ascochinga con La Cumbre.
Para aportar cualquier información, comunicarse al número de celular (351) 6636467.