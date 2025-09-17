Milagro en Villa Giardino: salvaron a un bebé que se asfixiaba

Un dramático episodio se vivió en Villa Giardino cuando un bebé de tres meses comenzó a asfixiarse en su casa. Ante la desesperación de la madre, de 21 años, un llamado al 911 permitió la llegada inmediata de dos suboficiales de la Policía de Córdoba.

Mientras una de las uniformadas aplicaba maniobras de primeros auxilios para reanimar al niño, la otra brindaba contención a la madre, que se encontraba en estado de shock. La rápida intervención fue clave para estabilizar al pequeño, que luego fue trasladado a un centro de salud.

Fuentes médicas confirmaron que el bebé se encuentra fuera de peligro. La madre expresó su agradecimiento por la asistencia profesional y el acompañamiento emocional brindado en esos minutos de extrema tensión.