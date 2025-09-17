Murió un niño de 7 años en un cumpleaños: dolor en Capilla de los Remedios

La localidad de Capilla de los Remedios, situada en el departamento Río Primero a 45 kilómetros al este de la ciudad de Córdoba, se vio sacudida por una tragedia que generó gran conmoción entre los vecinos.

Un niño de 7 años falleció luego de descompensarse en el marco de un cumpleaños. Según precisaron fuentes policiales, personal del Centro de Salud local dio aviso tras el ingreso del menor en estado crítico. El niño presentaba signos vitales débiles y, poco después, sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Durante 45 minutos, el equipo médico intentó maniobras de reanimación, pero no lograron revertir el cuadro y se confirmó su deceso.

El hecho quedó judicializado y se investigan las circunstancias en las que se produjo la descompensación.