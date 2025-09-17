Nervios y olor a pegamento delataron a una banda en Tucumán

Tres hombres, padre e hijo entre ellos, fueron detenidos en un operativo de Gendarmería sobre la Ruta 40 en Tafí del Valle. La droga estaba oculta en compartimentos laterales de una pick up Fiat Toro.

El procedimiento fue realizado por personal de la Sección “Monteros” del Escuadrón Núcleo “Aguilares”, que primero detuvo a un Citroën C4 con dos ocupantes que respondían con nerviosismo a las preguntas de rutina. Poco después, arribó una Fiat Toro conducida por un tercer hombre.

Al revisar la camioneta, los efectivos detectaron tornillos removidos en los paneles laterales de la caja, un intenso olor a pegamento y, mediante orificios en la chapa, advirtieron la presencia de paquetes rectangulares. Con ayuda del escáner móvil, confirmaron la existencia de 41 ladrillos de cocaína ocultos en la estructura.

En total se secuestraron 43 kilos 870 gramos de cocaína, 265 gramos de hojas de coca, dos vehículos, 2.201.500 pesos, 2.301 dólares, 1.130 bolivianos y teléfonos celulares. Los tres involucrados, todos de nacionalidad boliviana, quedaron detenidos por orden del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán.