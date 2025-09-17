¿Qué se sabe del joven uruguayo que desapareció en Córdoba?

La familia de Bryan Mathías Espínola Olivieri (27), el joven oriundo de Uruguay que desapareció sin dejar rastros en la ciudad de Córdoba, dio a conocer cómo fueron sus últimos movimientos, la última vez que lo vieron y la ropa que vestía. Había viajado desde Montevideo por una propuesta laboral y perdió contacto sus familiares hace una semana.

Se radicó una denuncia, tomó intervención Interpol y se lleva adelante una intensa búsqueda.

Sus hermanos llegaron en las últimas horas a la Argentina y trascendió que lo buscan en hospitales, plazas y en la zona de la Terminal de Ómnibus, al tiempo que revelaron que alquiló una habitación de hotel por tres días pero estuvo poco tiempo en el lugar. En ese sentido, trascendió que desde el martes 9 de septiembre no hay rastros de él.

Su hermano dijo que la noche que llegó a la capital mediterránea, pasó la madrugada en el Parque Sarmiento y fue visto entre los puestos de comida rápida. Al día siguiente, envió un mensaje a su madre contándole que había sacado un pasaje para volver a Montevideo pero no alcanzó a tomar el micro que lo devolvería a Uruguay.

Las últimas imágenes que se conocen del joven, lo muestran en el hotel con un pantalón negro y un buzo oscuro tipo canguro con capucha. Una intensa campaña de búsqueda comenzó en las redes sociales y se pide colaboración para dar con su paradero. Cualquier información sobre Bryan Mathías, podrá comunicarse a los teléfonos 098 014 208 o 098 048 122.