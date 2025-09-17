Río Cuarto: dos detenidos en allanamientos con secuestro de motos y armas

Río Cuarto: dos detenidos en allanamientos con secuestro de motos y armasDos hombres fueron detenidos en Río Cuarto durante allanamientos con secuestro de motos, armas y celulares, mientras que en Berrotarán un operativo interfuerzas permitió incautar vehículos vinculados a distintas infracciones.
Dos hombres fueron detenidos en la ciudad de Río Cuarto, donde la Policía secuestró motocicletas, armas blancas y dispositivos tecnológicos. En Berrotarán, un operativo interfuerzas culminó con el secuestro de varios vehículos vinculados a infracciones y delitos.
