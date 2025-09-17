Río Cuarto: dos detenidos en allanamientos con secuestro de motos y armas

Dos hombres fueron detenidos en la ciudad de Río Cuarto, donde la Policía secuestró motocicletas, armas blancas y dispositivos tecnológicos. En Berrotarán, un operativo interfuerzas culminó con el secuestro de varios vehículos vinculados a infracciones y delitos.

En la ciudad de Río Cuarto, la Policía de Córdoba efectuó allanamientos que derivaron en la detención de dos hombres. Durante los procedimientos, los oficiales incautaron motocicletas, armas blancas, celulares y otros elementos tecnológicos.

En paralelo, en Berrotarán se concretó un operativo interfuerzas con participación de distintas dependencias policiales. Allí se secuestraron vehículos relacionados con infracciones y delitos, reforzando los controles de seguridad en la zona.