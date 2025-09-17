Santa Fe: Robó un camión valuado en 130 mil dólares y lo atraparon en Córdoba

Un hombre de 33 años fue detenido en la localidad de Ballesteros (Córdoba) luego de haber robado un camión valuado en 130 mil dólares en la Provincia de Santa Fe. Según pudo conocerse, el aprehendido cuenta con antecedentes penales y se había apoderado de un Scania G360 que fue interceptado cuando circulaba sobre la Ruta 9.

El procedimiento fue realizado por personal de la Departamental Unión tras un hecho delictivo ocurrido en Villa Ocampo.

Luego de un seguimiento coordinado, los efectivos lograron interceptar el camión y detuvieron al sospechoso que conducía el rodado. Tanto el detenido como el camión recuperado fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la justicia.