Secuestraron motos durante operativos en el Valle de Punilla

El primero se hizo en la ciudad de Cosquín y el segundo en la localidad de Villa Giardino.
miércoles, 17 de septiembre de 2025 · 11:45

Dos motos fueron secuestradas durante los operativos policiales que se llevaron adelante en el Valle de Punilla. El primero se hizo en la ciudad de Cosquín y el segundo en la localidad de Villa Giardino y dejó la detención de un hombre.

Según pudo conocerse, se llevó adelante un procedimiento alrededor de las 10,30 horas en  Cosquín y se procedió al secuestro de una motocicleta marca Corven  Triax 150, conducida por un hombre de 27  años de edad. Al chequear el número de motor por sistema policial, arrojó pedido de secuestro vigente, solicitado por la Unidad Judicial N° 9 de la ciudad de Córdoba.

Además se procedió a la aprehensión del conductor que quedó a disposición de la justicia.

En tanto, el segundo operativo se hizo en el centro de Villa Giardino y se logró el secuestro de una motocicleta Corven 150 cc. que tenía adulterados los alfanuméricos.

