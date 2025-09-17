Secuestraron motos durante operativos en el Valle de Punilla

Dos motos fueron secuestradas durante los operativos policiales que se llevaron adelante en el Valle de Punilla. El primero se hizo en la ciudad de Cosquín y el segundo en la localidad de Villa Giardino y dejó la detención de un hombre.

Según pudo conocerse, se llevó adelante un procedimiento alrededor de las 10,30 horas en Cosquín y se procedió al secuestro de una motocicleta marca Corven Triax 150, conducida por un hombre de 27 años de edad. Al chequear el número de motor por sistema policial, arrojó pedido de secuestro vigente, solicitado por la Unidad Judicial N° 9 de la ciudad de Córdoba.

Además se procedió a la aprehensión del conductor que quedó a disposición de la justicia.

En tanto, el segundo operativo se hizo en el centro de Villa Giardino y se logró el secuestro de una motocicleta Corven 150 cc. que tenía adulterados los alfanuméricos.