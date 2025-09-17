Tragedia en Pilar: murió un joven al chocar con un patrullero

Un trágico accidente de tránsito se registró en la localidad de Pilar, departamento Río Segundo, pasadas las 20:00 de este martes.

El hecho ocurrió en el kilómetro 2,5 de la Ruta 13, donde un joven de 29 años oriundo de Pilar impactó de manera frontal con un móvil policial.

El conductor de la motocicleta Honda Titán fue asistido en el hospital local y luego trasladado en cordón sanitario a la ciudad de Córdoba, donde finalmente falleció en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende.

En el Fiat Cronos policial viajaban dos efectivos de la Departamental Río II, una mujer y un hombre, quienes sufrieron lesiones de distinta consideración y fueron atendidos en el hospital de Pilar.

La investigación judicial busca establecer las causas que provocaron la colisión en este sector de la ruta.