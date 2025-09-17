Un adolescente se descompensó en un colegio de Córdoba y perdió la vida

Un adolescente de 15 años, que asistía a clases en una escuela pública de la ciudad de Córdoba, se descompensó durante los festejos de la Semana del Estudiante y perdió la vida. El caso se suma a las repentinas muertes de un joven de 13 años en un colegio secundario de Villa Carlos Paz y el fallecimiento de un niño durante un cumpleaños en Capilla de los Remedios.

El hecho se produjo el martes pasado en las instalaciones de la escuela Guarnición Aérea IPET 251, fue identificado como Lautaro Manieri y trascendió que era jugador del club All Boys.

El joven permaneció durante las últimas horas en la Clínica Vélez Sarsfield, se le detectó un coágulo en la cabeza y se confirmó su deceso durante este miércoles 17 de septiembre. Lautaro integraba la categoría 2010 del club y se desempeñaba como arquero.

En las últimas semanas, se registraron tres muertes similares en la Provincia de Córdoba.