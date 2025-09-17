Un camión recolector volcó en Córdoba y su conductor resultó herido

Córdoba. La mañana de este miércoles un camión recolector volcó en barrio Comercial de la ciudad de Córdoba y dejó como saldo a su conductor hospitalizado con politraumatismos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 11.30 sobre avenida Vélez Sársfield al 6500, cuando el chofer de un camión Volkswagen de la empresa Lusa habría perdido el control del vehículo a raíz de un desperfecto en un neumático. La maniobra derivó en el vuelco de la pesada unidad sobre la calzada.

El conductor, un hombre de 47 años, fue trasladado de urgencia al Sanatorio Parque, donde recibió atención médica por múltiples traumatismos, aunque su estado no fue informado oficialmente.

Tras el accidente, personal policial y un servicio de auxilio trabajaron en la remoción del vehículo y en la normalización del tránsito, que se vio interrumpido durante varios minutos en una de las arterias más transitadas del sector sur de la ciudad.