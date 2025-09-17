Un joven uruguayo viajó a Córdoba y desapareció sin dejar rastros

Una intensa búsqueda comenzó para tratar dar con el paradero de Mathias Espínola Olivieri, un joven de 27 años que viajó desde Montevideo (Uruguay) hasta Córdoba por una oferta laboral y desapareció. El caso provocó conmoción y la familia llegó a la provincia para tratar de acelerar el operativo de rastrillaje.

Desde hace una semana no se tienen noticias de él.

Según pudo conocerse, el pasado 5 de septiembre, Mathías dejó su moto para emprender una nueva vida en tierras cordobesas y el martes 9, adelantó su intención de volver a su casa porque la propuesta laboral le parecía insuficiente.

Lo último que se conoció, es que había reservado una habitación en el Hostel Alvear pero no llegó a hospedarse.

Sus familiares presentaron una denuncia por desaparición y dieron a conocer que estaba vestido con un canguro negro con amarillo y un pantalón oscuro. La causa derivó en la intervención de Interpol, que difundió un pedido en redes sociales con su foto y datos personales y solicitó colaboración a la ciudadanía.

Cualquier persona que pueda aportar datos, comunicarse a los números 098 014 208 o 098 048 122.