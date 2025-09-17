Un operativo policial recuperó un camión de 130 mil dólares en Córdoba

Un camión valuado en aproximadamente 130 mil dólares fue recuperado tras un operativo policial realizado en la localidad cordobesa de Ballesteros. La acción se concretó luego de que la Policía de Córdoba recibiera una alerta por la sustracción del vehículo en Villa Ocampo, provincia de Santa Fe.

El procedimiento permitió localizar el rodado y detener a un hombre oriundo de Santa Fe, quien cuenta con antecedentes delictivos.

Según informaron fuentes oficiales, el operativo se articuló a partir del aviso emitido por las autoridades santafesinas, lo que facilitó la rápida intervención de los efectivos en la región. El detenido quedó a disposición de la Justicia.