Usaba un inhibidor para robar: detenido en Córdoba

Un hombre fue detenido en las últimas horas en barrio Villa Urquiza, luego de ser detectado por las cámaras del 911 cometiendo un robo mediante el uso de un inhibidor de alarmas.

El sospechoso había sido visto dañando un Fiat Cronos estacionado en calle Sol de Mayo al 1200, en barrio Parque San Francisco, de donde sustrajo una rueda de auxilio.

Tras un seguimiento controlado, el procedimiento policial se concretó en la intersección de avenida Humberto 1º y Alfredo Vélez Mariconde. Allí, la Policía secuestró tanto el vehículo Chevrolet Tracker en el que circulaba como el dispositivo inalámbrico utilizado en el hecho.

El detenido y los elementos incautados fueron trasladados a sede policial, quedando a disposición del magistrado interviniente.