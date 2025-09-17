Usaban a una menor para vender droga: cinco detenidos en San Vicente

Una investigación coordinada por el Ministerio Público Fiscal culminó con el desmantelamiento de una organización narco familiar en barrio San Vicente, Córdoba.

Los operativos fueron ejecutados por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en domicilios de las calles Ismael Galíndez al 1600, San Jerónimo al 1700, Entre Ríos al 1100 y Estados Unidos al 2200.

En los procedimientos se incautaron 144 dosis de cocaína, tres plantas de cannabis sativa, 49 psicofármacos, $661.700, una balanza digital, 15 cartuchos, un vehículo y otros elementos vinculados al fraccionamiento y venta de drogas.

La banda estaba integrada por cinco personas: tres hombres de 19, 28 y 31 años, y dos mujeres de 15 y 53. Según la investigación, la madre implicada utilizaba a sus propios hijos, incluso a una menor, para comercializar cocaína bajo la modalidad de delivery.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno dispuso la remisión de los elementos incautados y el traslado de los detenidos a sede judicial.