Así roban motos en Carlos Paz: se la llevaron en minutos a una trabajadora

Una joven denunció que su motocicleta Corven negra, patente A 125 XFL, fue sustraída el martes al mediodía en calle Finlay 134. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y la familia pide ayuda para recuperar el rodado, que era utilizado como herramienta de trabajo.

El robo ocurrió a las 12:40, mientras la dueña se encontraba en su lugar de empleo dentro de un edificio de la zona. Al salir, constató que su moto ya no estaba.

Las imágenes muestran a un hombre llevándose el vehículo en cuestión de segundos, sin que nadie pudiera detenerlo. La familia difundió el video para alertar a la comunidad y solicitar información que permita dar con el paradero del rodado.