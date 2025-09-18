Asistió al cumpleaños de su hija y fue apuñalado por el novio de su ex pareja

Un hombre de 47 años concurrió al festejo de cumpleaños de su hija y fue apuñalado por el novio de su ex pareja, en un brutal hecho registrado en la ciudad de Santiago del Estero.

Todo ocurrió en medio de la reunión y creen que el agresor tuvo un ataque de celos.

Según pudo conocerse, la celebración se realizaba con total normalidad hasta que el progenitor se presentó en el lugar. Fue entonces que el novio de su ex comenzó a mostrarse molesto y finalmente, lo apuñaló con un cuchillo de cocina y le provocó una profunda herida en la pierna derecha.

La escena desató la conmoción entre los presentes, que intentaron asistirlo hasta la llegada de los médicos.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo, donde los profesionales confirmaron que la lesión había afectado una vena y comprometía arterias de la zona.