Carlos Paz: un joven terminó herido al chocar contra una Amarok

Un accidente de tránsito ocurrió la tarde del jueves en la esquina de Ruta 38 y calle Schiller, barrio Villa del Lago, en Carlos Paz.

De acuerdo a lo informado por la Policía, un joven de 19 años circulaba en una motocicleta Keller cuando, por causas que se investigan, impactó contra el paragolpes trasero de una camioneta Volkswagen Amarok.

El choque provocó la caída del conductor sobre la carpeta asfáltica. Fue asistido por un servicio de emergencias médicas, que diagnosticó traumatismos varios y escoriaciones. Posteriormente fue trasladado al Hospital Municipal para una mejor atención.

En el lugar, los conductores intercambiaron datos para las compañías de seguros y se realizaron las actuaciones correspondientes.