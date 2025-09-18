Cayó el segundo sospechoso por la muerte en General Cabrera

El fiscal Javier Di Santo avanza con la investigación para esclarecer la muerte de Lorenzo Oscar Castro (67), el hombre que hallaron sin vida en una casa incendiada en la localidad cordobesa de General Cabrera. Por el caso, había sido detenida su novia y ahora se sumó un segundo sospechoso: un compañero suyo de trabajo.

El hecho se registró en el mes de febrero del 2025 y trascendió que el sujeto ha sido imputado de «encubrimiento por favorecimiento personal agravado por el delito precedente en concurso ideal con falso testimonio en calidad de autor».

La pareja de la víctima, Gabriela Alcaraz (55), había sido condenada a prisión perpetua por otro homicidio, estaba prófuga de la justicia cuando conoció a Castro y ahora enfrentaría una posible segunda condena. La mujer está señalada como la autora del crimen y se presume que operaba como una «viuda negra», al tiempo que en el 2021, había cometido un crimen similar en el barrio porteño de Recoleta.

Aquella vez, había rociado con combustible el departamento de la víctima y lo prendió fuego, provocando su fallecimiento.

Cuando llegó a la Provincia de Córdoba, Alcaraz dijo se hizo pasar por una «jueza jubilada» y hasta tomó el nombre de una magistrada en funciones para ganarse la confianza de todos.

Ahora, se logró la detención del socio de Castro, de 59 años, quien fue arrestado en la localidad de Carnerillo y se presume que habría tenido participación en el crimen.