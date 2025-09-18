Conmoción en San Francisco: Lo atacaron a palazos y murió tres días después

La emotiva despedida de sus amigos
Conmoción en San Francisco: Lo atacaron a palazos y murió tres días despuésEl hecho ocurrió en la localidad santafesina de Frontera y buscan identificar al agresor.
Una gran conmoción provocó en la ciudad de San Francisco la noticia de la muerte de Javier Ortíz, de 53 años, un conocido vecino que fue atacado a palazos el domingo pasado y perdió la vida en el Hospital Iturraspe. La víctima se había destacado por su participación en el Aeroclub y trascendió que fue agredido salvajemente en una riña en la localidad santafesina de Frontera.
Ortíz recibió varios golpes (provocados con un palo) que le provocaron un severo traumatismo abdominal y todo derivó en un shock hipovolémico que desencadenó su muerte.
En la causa, tomó intervención el fiscal Pedro Ignacio Machado y trascendió que se busca esclarecer lo sucedido.
Además, se conoció que el otro involucrado en la pelea habría resultado con heridas leves.
El fallecimiento de Ortíz sacudió a la localidad del oeste provincial y sus compañeros del Aeroclub lo despidieron con un sentido mensaje: «No hay palabras para describir esta pérdida... acompañamos a su familia y amigos en tan duro momento. Volá alto ‘Patán’, acá siempre te vamos a recordar».
Es importante destacar que la víctima había sido presidente y colaborador estrecho de la institución.